Там заявили, что работают над несколькими идеями, но поделиться пока нечем.

РФ и США работают над идеями возможного мирного урегулирования в Украине, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил, что он "зол" на российского диктатора Путина.

Как пишет Reuters, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжает работать с Вашингтоном, и что Путин остается открытым для контактов с Трампом. "Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с урегулированием в Украине. Эта работа ведется, но пока нет никаких подробностей, о которых мы могли бы или должны были бы вам рассказать. Это трудоемкий процесс, вероятно, из-за его сложности", - заявил тот.

Он отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может быть организован в кратчайшие сроки при необходимости, хотя пока он не запланирован на ближайшую неделю.

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Трамп и война в Украине

С момента вступления в должность в январе Трамп намеревался быстро закончить войну в Украине, но этого не произошло. Его недавние комментарии о Путине отражают его растущее разочарование в связи с отсутствием прогресса в вопросе о прекращении огня. "Если РФ и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России... я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ", заявил он.

Трамп сказал, что он очень зол после того, как российский диктатор раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Трамп повторил , что он разочарован Путиным, но добавил: "Я думаю, мы добиваемся прогресса, шаг за шагом".

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