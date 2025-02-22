Катерина Шварц

Если Трампу чего-то хочется, он будет этого добиваться, заявил Александр Краев.

Президент США Дональд Трамп давит на Украину из-за подписания соглашения о полезных ископаемых по нескольким причинам. Об этом рассказал эксперт-американист, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире Radio NV.

"Прежде всего, действительно, это личная прихоть Трампа. И сейчас это определяющий параметр для американской внешней политики. Если Трампу чего-то хочется, он будет этого добиваться", - сказал он.

По мнению Краева, Трамп достаточно циничный в стремлении "видеть прибыль" и вернуть те деньги, которые, как он говорит, США потратили на поддержку Украины.

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Кроме того, как добавил эксперт, параллельно с этим Трамп пытается "польстить россиянам":

"Все его заявления, все его провокации против Украины выглядят как нечто, что делается как раз для того, чтобы россияне сели за стол переговоров. И вот это соглашение, хотя оно и подписывается с Украиной, это, условно говоря, подачка и трамповским избирателям, и трамповским донорам, которые давали ему деньги на кампанию".

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что Украина сегодня не подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не готов согласиться на подписание указанного соглашения, поскольку Украина видит "ряд проблемных вопросов" в предложенном Штатами проекте.

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