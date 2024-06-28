Республиканец утверждал, что американцы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить.

В начале ноября запланированы выборы в США 2024, и между кандидатами на пост президента - действующим главой государства демократом Джо Байденом и бывшим американским лидером республиканцем Дональдом Трампом, уже прошли первые теледебаты.

Во время мероприятия, которое транслировало, в том числе CNN, политики высказались об угрозе Третьей мировой войны и обменялись серьезными обвинениями. Демократ утверждал, что республиканец способен привести американцев к мировому противостоянию. "…мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить", - сказал экс-президент.

Байден заявил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах. "Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить", - считает демократ.

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По его словам, к мировому конфликту может привести одно действие насчет войны в Украине. "Просто позвольте Путину (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) взять Киев… тогда у вас война", - полагает глава Штатов.

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Выборы президента США 2024 запланированы на 5 ноября. Первые теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в городе Атланта.

Во время мероприятия политики не раз выдвигали обвинения в сторону друг друга. В частности, республиканец говорил, что Байдена не уважают. Демократ в свою очередь сравнил мораль Трампа с "уличным котом".

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