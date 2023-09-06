Легендарна британского телевидения Стивен Фрай дал комментарий УНИАН в самом "сердце" Украины - Киеве.

Известный британский комик Стивен Фрай поделился теорией, почему Великобритания так сильно любит Украину.

Мы страны "соседи по меню", и это все объясняет, отметил Фрай в эксклюзивном комментарии УНИАН во время визита в Киев.

"Леди и джентльмены, у меня есть теория, почему Великобритания так сильно любит Украину. Причина в том, и это моя теория: когда мы в интернете хотим купить что-то в заполненной форме, то нажимаем небольшое меню для страны и нам нужно пройти весь путь до конца для Великобритании (UK), и мы там рядом с Украиной", - объявил комик.

По его словам, подобная "невезучесть" - общее для двух стран, поэтому мы и любим друг друга.

"Итак, мы соседи по меню. Все эти везучие страны, такие как Албания, наверху, а нам придется спуститься в самый низ списка, и поэтому у нас есть это общее, и мы любим друг друга", - подытожил Фрай.

Чем известен Стивен Фрай в Британии

Стивен Фрай - известный британский актер и комик. На больших экранах он запомнился своей ролью в фильме "Уайльд" (1997), а также рядом развлекательного телевизионного контента: "Шоу Фрая и Лори", юмористической викториной "QI", передачей Fry’s English Delight - в последней Фрай с юмором рассказывает о тонкостях английского языка.

Британия пообещала Украине ПВО на 114 миллионов долларов

Напомним, Британия - одна из главных стран-союзниц Украины в войне с РФ. Свою поддержку Лондон засвидетельствовал сразу же с момента вторжения оккупантов, при премьерстве Бориса Джонсона, и на данный момент следует этому курсу при действующем главе правительства Риши Сунаке.

В частности, 17 августа стало известно, что Минобороны Британии собирается поставить Киеву средств ПВО на сумму свыше 114 миллионов долларов.

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