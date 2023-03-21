Цели достигли только США, Великобритания, Польша, Эстония, Греция, Латвии и Литва.

В прошлом году семь стран НАТО выполнили цель по направлению не менее 2% ВВП на оборону. Сегодня это не обязательный минимум, но ориентир, и Альянс собирается поднять уровень расходов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на годовой отчет НАТО, за весь 2022-й к США, Великобритании, Польше, Эстонии, Греции и Латвии добавился только один союзник, достигший этой цели, - Литва.

Согласно отчету, общие военные расходы альянса в прошлом году превысили 1 триллион долларов, при этом на США приходилось около 70% совокупных расходов на оборону.

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А Германия, к примеру, в 2022 году потратила 1,49% валового внутреннего продукта, годом ранее – 1,46%. По оценкам официальных лиц, ФРГ не сможет достичь этой цели в 2% в ближайшие 5 лет, даже несмотря на последние усилия. В стране был создан специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, который стал дополнение к годовому оборонному бюджету в размере около 50 миллиардов евро. Среди проблем называют трудности с закупками, бюрократические преграды, долги перед оборонными компаниями.

Расходы стран НАТО на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что союзники все чаще рассматривают 2% ВВП на оборону как "минимум, а не потолок", особенно - на фоне вторжения России в Украину. В 2014 году, когда цель в 2% была согласована, ее выполняли 3 союзника по Альянсу. Спустя 8 лет этот "минимум" до сих пор не выполняет более двух десятков стран НАТО.

Уже сейчас в НАТО начали обсуждать пересмотр этой цели, согласование ожидается на встрече лидеров в Вильнюсе в июле.

Увеличение расходов будет иметь решающее значение в ближайшие годы, поскольку на фоне агрессии России против Украины планируется масштабная перестройка. В июне 2022 года лидеры стран-членов Альянса договорились о создании новой модели сил с приведение в повышенную готовность одновременно 300 тысяч военнослужащих с формированием сменных бригад для защиты восточного фланга. Эта и другие цели потребует дополнительных инвестиций.

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