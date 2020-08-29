Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская видит Россию участником процесса выхода Беларуси из кризиса в случае необходимости международного посредничества.
Об этом она заявила в комментарии телеканалу Euronews.
«Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но, если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», - отметила Тихановская.
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Также она подчеркнула, что деятельность Координационного совета оппозиции направлена на переговоры, диалог, инициализацию диалога с правительством. «Это и ближайшие, и долгосрочные планы. Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны», - отметила она.
Экс-кандидат в президенты настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы.
«Народ понимает, что нынешний президент... Они его не выбирали. И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это», - заявила Тихановская.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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