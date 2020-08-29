Она назвала Россию страной, с которой Беларусь дружит и имеет тесные взаимоотношения.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская видит Россию участником процесса выхода Беларуси из кризиса в случае необходимости международного посредничества.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу Euronews.

«Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но, если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», - отметила Тихановская.

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Также она подчеркнула, что деятельность Координационного совета оппозиции направлена на переговоры, диалог, инициализацию диалога с правительством. «Это и ближайшие, и долгосрочные планы. Мы надеемся, что диалог начнется как можно быстрее, чтобы политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны», - отметила она.

Экс-кандидат в президенты настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы.

«Народ понимает, что нынешний президент... Они его не выбирали. И они будут защищать свой выбор. Власть, которая есть сейчас, они ее уже не примут. Поэтому двоевластия как такого быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это», - заявила Тихановская.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Виталий Саенко