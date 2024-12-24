Новинка выйдет в 2025 году. Стоимость поездок на такси Маск обещает сделать дешевле автобусов.

Появились интересные подробности о "машине будущего" Tesla Cybercab, в которой нет ни руля, ни педалей. Оказывается, им уже можно управлять с помощью геймпада, сообщили в AutoEvolution.

Издание пишет, что аксессуар, который подключается для управления машиной, похож на игровой контроллер Xbox. Причем таким беспроводным способом Cybercab можно управлять и снаружи, словно большим радиоуправляемым автомобилем.

Недавно в сети засветились закулисные кадры прибытия Cybercab в музей Петерсена. На нем видно, как автомобиль поднимается по пандусу с пассажиром на переднем сиденье. Есть предположение, что он маневрировал автомобилем, ведь маловероятно, что программное обеспечение FSD Tesla могло понять, как перемещаться внутри здания.

Ожидается, что тестирование Tesla Cybercab на дорогах общего пользования начнется уже в 2025 году. Но массовое производство запустят только в 2026 или 2027.

Сейчас Tesla работает над тем, чтобы нанять парк операторов роботакси, которые будут отвечать за безопасность эксплуатации Cybercab. Эти специалисты, как ожидается, будут управлять транспортным средством удаленно, чтобы устранить проблемы безопасности или навигации, которые Cybercab не в состоянии преодолеть самостоятельно.

Стоимость поездок на роботакси Маск обещает сделать дешевле автобусов - в районе 20 центов (8 грн) за 1 км, а зарядка будет индуктивной и не потребует розеток. А еще Маск говорит, что оно в 10-20 раз безопаснее управляемых человеком машин.

На осеннем мероприятии Tesla, кроме Cybercab, представили беспилотный фургон Robovan и гуманоидного робота-помощника Optimus.

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