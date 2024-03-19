По словам Хании, он высоко ценит позицию России в поддержке палестинского народа.

Глава политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с переизбранием на пятый срок на "виборах", которые состоялись на выходных.

"Хания, глава политбюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале движения.

По словам Хании, он высоко ценит позицию России в поддержке палестинского народа.

Видео дня

"ХАМАС надеется на укрепление уз дружбы и расширение путей совместного сотрудничества с Россией и желает президенту успехов в интересах российского народа", - отмечается в сообщении.

Ранее Путина поздравили президенты Ирана, Египта, Венесуэлы, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, глава КНДР Ким Чен Ын, а также Александр Лукашенко.

Выборы Путина в РФ - детали

18 марта Центральная избирательная комиссия России заявила, что на псевдовыборах выиграл Путин. Ему "нарисовали" 87,28% голосов. Кроме того, в ЦИК утверждали, что явка была рекордной - 77,4%. Франция, Германия, Польша, Латвия и Великобритания раскритиковали проведение выборов в условиях цензуры.

Соединенные Штаты Америки считают недемократическими президентские выборы в России. Такое заявление сделал заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель.

Вас также могут заинтересовать новости: