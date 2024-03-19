Он якобы набрал 87,3% голосов избирателей.

Соединенные Штаты Америки считают недемократическими президентские выборы в России. Такое заявление сделал заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель.

Он отметил, что Штаты не будут поздравлять Путина с победой. "Это был невероятно недемократический процесс", - сказал Патель, напомнив об аресте и дисквалификации оппонентов, а также о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии.

"Скорее всего, он останется президентом России, но это не оправдывает его самовластия", - цитирует представителя Госдепа The Guardian.

Выборы в России: реакция други стран

Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Сообщалось о множестве скандальных инцидентов на избирательных участках: россияне поджигали "коктейли Молотова", а также обливали урны для голосования зеленкой.

ЦИК объявил о победе Путина на выборах с 87,3% голосов. При этом в ряде стран, среди которых Франция, Германия, Польша, Латвия и Великобритания, раскритиковали проведение выборов в условиях цензуры.

Путина поздравила Турция, Саудовская Аравия, Мали, ОАЭ, Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Иран, Мьянма, Боливия, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

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