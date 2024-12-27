Судно направлялось из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

В проливе Босфор сломался танкер Cordelia Moon с российской нефтью. По словам специалиста, это судно из так называемого "теневого флота", транспортирующего нефть из портов Черного и Балтийского моря с 2022 года.

"Я же говорю, что события последних дней - это уже Знак, а не какой-то там "орешник с боярышником", - сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его словам, в проливе Босфор сломался танкер Cordelia Moon длиной 274 метра под флагом Панамы. Судно направлялось из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.

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"Это наш старый фигурант. Возит российскую нефть из портов Черного и Балтийского моря с 2022 года под разными названиями", - акцентирует специалист.

Как пишет Reuters со ссылкой на Tribeca, танкер Cordelia Moon, который направлялся в Россию, остановился 26 декабря из-за поломки двигателя в районе Еникой. На место было направлено судно для оказания помощи.

"Во время маршрута из Яловы в РФ у 274-метрового сломался двигатель. Буксиры закрепили судно тросами, обеспечив его безопасность", - сообщило Министерство транспорта Турции.

Говорится, что движение судов на юг в проливе Босфор в Турции обещали восстановить вчера вечером.

По данным из открытых источников, Cordelia Moon построенное в 2006 году, фигурирует в отчетах Lloyd's List как звено теневого флота Кремля - одно из судов, которые используются для обхода санкций, наложенных на российскую нефть.

"Теневой флот" РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 декабря стало известно, что в Средиземном море у берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Оно в течение многих лет перевозило грузы так называемого "Сирийского экспресса" - маршрута поставки российских войск в Сирию.

Судно Pioneer, которое перевозило санкционную партию российского сжиженного природного газа, похоже, разгружает топливо в хранилище на Дальнем Востоке РФ. Оно четыре месяца "путешествовало" по миру, но так и не нашло покупателей.

Ранее на Западе пришли к выводу, что "теневой флот" РФ состоит из старых и плохо обслуживаемых судов, которые не имеют надлежащего страхования. Их эксплуатация может обернуться большой экологической катастрофой.

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