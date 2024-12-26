Судно Pioneer находится под санкциями со стороны Запада.

Судно Pioneer, которое перевозило санкционную партию российского сжиженного природного газа, похоже, разгружает топливо в хранилище на Дальнем Востоке РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Судно Pioneer, которое перевозило груз с российского завода Arctic LNG 2, пришвартовалось в четверг возле плавучего хранилища "Коряк" на Камчатке. Вероятно, россияне будут хранить газ там, пока не найдут нового покупателя.

Pioneer заметили на спутниковых снимках в начале августа - тогда оно забирало партию с Arctic LNG 2. В последующие месяцы судно "путешествовало" по миру в поисках клиентов.

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По мнению специалистов, этот случай демонстрирует, насколько существенно санкции США препятствуют планам РФ увеличить экспорт СПГ.

По данным Bloomberg, Москва уже "экспортировала" несколько партий с Arctic LNG 2. Во всех этих случаях использовались суда так называемого "теневого флота". Ни одно из них не пришвартовалось в иностранном порту, поскольку потенциальные покупатели опасались реакции со стороны Соединенных Штатов.

Российский "теневой флот" - что известно

Недавно в украинской разведке обнародовали список и фото судов "теневого флота" РФ. Это лишь часть танкеров: впрочем, даже на момент публикации их количество уже превышало 230 судов.

Ранее на Западе пришли к выводу, что "теневой флот" РФ состоит из старых и плохо обслуживаемых судов, которые не имеют надлежащего страхования. Их эксплуатация может обернуться большой экологической катастрофой.

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