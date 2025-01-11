Все танкеры находятся в международном правовом поле, имеют владельцев и бенефициаров в достаточно цивилизованных странах.

Так называемый теневой флот помогает Москве обходить санкции и зарабатывать на нефтепродуктах. На самом деле, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, часть танкеров, которые транспортируют нефтепродукты, имеют отношение к коммерсантам из третьих стран.

"Определение "теневой флот", по мнению многих экспертов, не является правильным. Я с ними согласен, потому что "теневой" он условно. Все они находятся в международном правовом поле. И здесь есть много нюансов - начиная с рынка страхования и заканчивая теми, кто получает выгоду из этих перевозок, которые находятся в правовом поле цивилизованных стран", - отметил Плетенчук в эфире "Еспресо".

Он пояснил, что есть суда, которые, например, принадлежат РФ. Они ходят под флагом РФ и принадлежат российским компаниям, или вообще государственным предприятиям. В частности, это касается танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые 15 декабря 2024 года потерпели крушение в Черном море, из-за чего произошла масштабная экологическая катастрофа.

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"А многие танкеры, которые участвуют в перегрузках, которые помогают россиянам зарабатывать, которые даже иногда помогают россиянам обходить санкции, имеют владельцев в третьих странах. И в странах довольно цивилизованных, на самом деле. Потому что флаг, под которым они ходят, это не является основным решающим фактором. Есть владельцы, так же есть конечные бенефициары, которые получают эту нефть", - подчеркнул военный.

Теневой флот Путина

Новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию. Reuters писал, что такого мнения в частности придерживаются четыре собеседника издания, причастные к российскому нефтяному экспорту, и три источника, связанные с индустрией нефтепереработки в Индии. Говорилось, что после введения первых нефтяных санкций в 2022 году РФ достаточно быстро к ним адаптировалась и наладила поставки нефти клиентам с помощью "теневого флота" из старых танкеров.

Однако до сих пор сотни этих судов и многие российские нефтетрейдеры оставались вне санкций США, поскольку администрация Байдена боялась глобального роста цен на нефть.

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