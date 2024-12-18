Группа европейских стран планирует проверки российских танкеров.

Дания предупредила, что военно-морской флот России может начать сопровождать танкеры так называемого "теневого флота" через датские проливы, чтобы усилить провокации против стран НАТО.

Угрозы в адрес Дании стали "более серьезными", и у России теперь больше возможностей бросить вызов членам Организации Североатлантического договора "более угрожающим военным поведением", заявила Датская служба оборонной разведки в своем ежегодном прогнозе по безопасности накануне.

Это может включать в себя разрешение российским военным кораблям сопровождать танкеры, экспортирующие миллионы баррелей московской нефти через Балтийское море.

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"Если это произойдет, это повысит уровень напряженности", - заявили в ведомстве.

Двенадцать стран Северной Европы, включая Данию, ранее на этой неделе объявили о введении проверок страховых полисов проходящих российских танкеров. За этим могут последовать более ощутимые действия в отношении судов, не соответствующих их страхованию.

Отмечается, что Дания будет играть решающую роль в осуществлении этих проверок, поскольку ее узкие проливы являются важнейшей торговой артерией, по которой российская нефть течет практически беспрепятственно с начала полномасштабной войны в Украине, помогая финансировать военную экономику президента Владимира Путина.

Ожидается, что Россия также будет демонстрировать более рискованное поведение в отношении гражданского судоходства и авиации, заявила служба внешней разведки Дании. Ее инструментарий, вероятно, будет включать военные учения вблизи территории НАТО, а также глушение в больших географических районах "без учета связи кораблей и самолетов и сигналов GPS".

Борьба с "теневым флотом" РФ

Великобритания объявила о введении новых санкций в отношении компаний, обеспечивающих торговлю российской нефтью. Под ограничения также попали 20 судов "теневого флота".

Издание Bloomberg пишет, что финансовые ограничения в отношении фирм, торгующих нефтью, 2Rivers DMCC и 2Rivers Pte Ltd., сократят доходы России от продажи нефти и истощат "военный сундук" Владимира Путина. Эти две компании были "ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной путинской нефтью".

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