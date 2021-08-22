Таким образом они надеются ускорить эвакуацию людей из Афганистана.

Соединенные Штаты Америки вернули в Афганистан, где тысячи людей до сих пор пытаются покинуть страну, своего бывшего посла Джона Басса.

Об этом сообщило посольство США в Кабуле.

"Правительство США было и остается преданным Афганистану. Недавно посол Джон Басс вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и бывших коллег", - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Захват власти в Афганистане талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать города в стране. Теперь, когда талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

Читайте такжеГреция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией, чтобы не пустить афганских беженцевПо сообщениям СМИ, боевики "Талибана" начали преследовать людей, которые работали на силы США или НАТО. Группировка провозгласила на подконтрольной ей территории новое государство - Исламский Эмират Афганистан.

Представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений.

Президент США Джо Байден отмечал, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".

Автор: Катерина Комолова