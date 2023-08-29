На днях папа Римский Франциск заявил, что россияне - наследники "великой" страны, напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и призвал никогда не забывать о своем историческом наследии.

Тезисно о неудачной импровизации папы Франциска:

- Нет, это не "зрада". Папа остается на стороне Украины. Его сочувствие сильнее даже стереотипов, преобладающих на западе глобального Юга, откуда он. Она остается нашей величайшей союзницей на этом самом юге, где союзников у нас мало.

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Свою поддержку папа Франциск пытается сформулировать не столько как папа, сколько как иезуит

- Папа ищет, к чему приложить эту самую эмпатию и в России. Понятно, что украинцы не верят, что в России такие точки для эмпатии вообще существуют, но папа решил, что это может быть молодежь. На это его вдохновили мировые дни молодежи в Лиссабоне в начале августа. Там он, в частности, встречался с группой украинской молодежи, которая получила от него немалую поддержку.

- Свою поддержку папа Франциск пытается сформулировать не столько как папа, сколько как иезуит. Иезуиты еще со времен Маттео Риччи в Китае были непревзойденны в подстройке к среде, которую они считали враждебной, но пытались настроить и сделать ее более дружественной. Среднее царство во времена династии Мин, в отличие от предыдущей династии Юань, было такой средой для христиан. При чем для всех. В четырнадцатом веке эта династия выжила была несториан, а в шестнадцатом не пускала дальше китайского порога католиков. Риччи завоевал расположение этой династии, благодаря мимикрии. В частности сначала он побрился был как буддистский монах, а впоследствии отрастил волосы как мандарин. Но самое главное - он поразил китайцев своими знаниями. Из-за чего они в конечном итоге дали ему титул мандарина и разрешили быть похороненным в Пекине.

Многие в мире, включая Папу и в отличие от нас, напряженно думают, что делать с этим "великим больным"

- Но Бергольо - не Риччи, хотя оба иезуита. У него нет тех же знаний о стране, к которой он пытается добраться. Его представления об истории этой страны достаточно поверхностны и типичны больше для рядового аргентинца, чем рядового иезуита. Он слышал разве о двух российских царях: Петре и Екатерине. И конечно не слышал, что Первый строил свою новую столицу на украинских костях и жег украинскую столицу, а вторая уничтожала украинскую казацкую республику, цементируя свой imperium. Все так же, как Путин делает в наши дни.

- Мы в Украине хотим одержать победу над Россией и забыть о ней навсегда. Но забыть, в отличие от одержать победу, не удастся, потому что мы навсегда обречены иметь ее нашим соседом. Многие в мире, включая Папу и в отличие от нас, напряженно думают, что делать с этим "великим больным". Очевидно, что начинать что-то делать с ней надо с противоположного края от того, с которого папа подошел в своем выступлении. То есть не из заигрываний с имперским сознанием, а из ее полного табуирования.

- Поэтому украинцы абсолютно правильно сделали, что подняли шум по поводу экспромтов папы Франциска во время телемоста. Любые положительные ссылки на российские имперские нарративы, даже в терапевтических целях, должны стать табу для всех без исключения, даже для папы. Мы должны быть церберами и впредь рычать на любые подобные посягательства. Потому что когда в мире каждому станет понятно, что даже Jovis не позволено положительно ссылаться на Петра и Екатерину, то такое не придет в голову и bovis.

- Sapienti sat.

Кирилл Говорун, Архимандрит, доктор философских наук, профессор