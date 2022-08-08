Олег Серебрян отметил, что Молдова "сделаем все во избежание военной конфронтации".

Волна фейковых сообщений о минировании в Молдове и заявления представителей "Приднестровья" о желании присоединиться к Российской Федерации могут быть прелюдией к вторжению.

Об этом рассказал заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян в интервью The Times.

22 июля так называемый министр иностранных дел "Приднестровье" Виталий Игнатьев заявил о намерениях вхождения непризнанной республики в состав РФ, что совпало с волнами массовых минирований.

"Это явная провокация - идея, что они должны быть независимыми, давняя, но то, что они должны присоединиться к России, было неожиданным. Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы беспокоимся, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове", – заявил Серебрян.

По его словам, Молдова "сделаем все во избежание военной конфронтации, но это не на 100% зависит от Кишенева".

"Мы были удивлены, некоторые местные политики в последние несколько недель были напряжены, мы обеспокоены, что есть определенная синергия между "минированиями", новой риторикой из Гагаузии, новой, более агрессивной риторикой из Тирасполя – мы считаем, что между ними есть связь", – подытожил заместитель премьера.

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой.

При этом президент Майя Санду рассказала, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

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