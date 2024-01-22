Из-за жалоб пропагандистскую ленту не стали показывать.

В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма "Свидетель", в котором Украину обвиняют в военных преступлениях в Буче.

Заявление театра Сан Леонардо, где должен был состояться показ, публикует Tusciaweb. Они отмечают, что услышали призыв отменить это событие. Они отказались от него, потому что фильм "может быть спорным для многих зрителей".

"Театр "Сан Леонардо", абсолютно далекий от политических действий и намерений, всегда придерживался позиции открытости и сознательного и критического восприятия культурных предложений, исходя из того, что в любом случае осознание того, с чем ты споришь, является выражением свободной и демократической мысли", - говорится в заявлении.

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Российская пропаганда в кино:

Фильм "Свидетель" вышел в прокат летом 2023 года. Авторы ленты получили деньги от российского Министерства культуры, съемки проходили в Твери.

По сюжету бельгийский скрипач находится в Киеве во время полномасштабной войны и становится свидетелем "преступлений украинских военных". Пропагандисты утверждают, что преступления в городах, которые находились в оккупации, якобы совершил "украинский режим", чтобы дискредитировать российскую армию в глазах мира.

Фильм провалился в прокате в самой Российской Федерации, а на сайте IMDB его оценили в 1 балл из 10.

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