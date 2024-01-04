Украинский посол написал мэру Модены письмо.

Ассоциация деятелей культуры "Russia Emilia-Romagna" собирается провести в городе Модена пропагандисткую выставку "Мариуполь.Возрождение после войны".

Пропагадисты называют оккупированный Россией город "символом народного восстания на Донбассе против киевской хунты" и "мучеником бандитской оккупации". Они хотят продемонстировать "стремительный процесс восстановления" города после захвата армией РФ.

На конференции должен выступить генеральный консул Российской Федерации Дмитрий Штодин и итальянский представитель Международного движения русофилов Элизео Бертолази.

Видео дня

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник опубликовал в Facebook письмо, адресованное мэру Модены. Он называет лекции, посвященные оправданию войны России против Украины, недопустимыми и аморальными.

"Особенно в Италии, которая заняла четкую и неизменную позицию поддержки Украины с начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину", - добавил он.

Мариуполь в оккупации:

По данным мэрии Мариуполя, с начала полномасштабной войны в городе было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

В результате нападения войск РФ было убито около 22 тысячи мирных людей. Осенью 2022 года сообщалось, что около 200 тысяч жителей города выехали на подконтрольную часть Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: