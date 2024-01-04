Ассоциация деятелей культуры "Russia Emilia-Romagna" собирается провести в городе Модена пропагандисткую выставку "Мариуполь.Возрождение после войны".
Пропагадисты называют оккупированный Россией город "символом народного восстания на Донбассе против киевской хунты" и "мучеником бандитской оккупации". Они хотят продемонстировать "стремительный процесс восстановления" города после захвата армией РФ.
На конференции должен выступить генеральный консул Российской Федерации Дмитрий Штодин и итальянский представитель Международного движения русофилов Элизео Бертолази.
Посол Украины в Италии Ярослав Мельник опубликовал в Facebook письмо, адресованное мэру Модены. Он называет лекции, посвященные оправданию войны России против Украины, недопустимыми и аморальными.
"Особенно в Италии, которая заняла четкую и неизменную позицию поддержки Украины с начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину", - добавил он.
Мариуполь в оккупации:
По данным мэрии Мариуполя, с начала полномасштабной войны в городе было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.
В результате нападения войск РФ было убито около 22 тысячи мирных людей. Осенью 2022 года сообщалось, что около 200 тысяч жителей города выехали на подконтрольную часть Украины.