Генерал Суровикин может нарваться на карательные меры, выяснили журналисты.

Российский генерал "Армагеддон", почетный член частной военной компании "Вагнер" Сергей Суровикин и его кураторы в Администрации президента РФ - пособники российского диктатора Владимира Путина, решили играть в игры, когда офицера якобы случайно встречают и фотографируют очевидцы.

Генерал Суровикин вышел из-под домашнего ареста и должен соблюдать несколько условий, в частности, он обязан все контакты минимизировать до особо распоряжения и не вести активную публичную деятельность, пишет "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника.

"…В противном случае ему угрожали примененить карательные меры. В качестве намека было акцентировано внимание на факте несанкционированного видеообращения Пригожина (главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин - Ред.) из Африки 21 августа, несмотря на данное им ранее обязательство не вести активной публичной деятельности. Чем все это закончилось - известно", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Интересные новости России о Сергее Суровикине - сейчас это стоит знать

Генерал "Армагеддон" исчез в конце июня после того, как члены ЧВК "Вагнер" устроили мятеж. Родные Суровикина сперва утверждали, что с ним все в порядке, и он якобы продолжает работать. Позже в РФ утверждали, что генерал "находится на отдыхе".

По свежениям журналистов, Суровикина арестовали. Потом СМИ выяснили, что офицера лишили поста командующего воздушно-космическими силами России. После этого стало известно, что Пригожин был уничтожен в Тверской области России в результате авиакатастрофы.

4 сентября российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Суровикин оказался на свободе и показала якобы свежее фото, на котором запечатлен генерал. 6 числа СМИ узнали, что данные о Суровикине исчезли с сайта Минобороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: