Американский президент пошел на внутриполитический риск, отказавшись от санкций против российского газопровода, но этот шаг не будет бесплатным.

Президент США Джо Байден пойдет на большой риск, если попрощается с пакетом санкций, которые Конгресс одобрил против газопровода "Северный поток-2", а значит и против России. Но сигнал из Белого дома четкий: отношения с Германией куда важнее, чем "труба".

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Пока еще не решено, будет ли "Северный поток-2" достроен и вообще наполнен газом. Санкции все еще работают против российских кораблей, хоть их владельцам на это наплевать. Но дело не так в газе, как в символе. На протяжении последних лет газопровод получил собственную политическую жизнь, которая не может быть оправдана фактами или последовательной логикой санкций.

Санкции нелогичны

Превращение "Северного потока-2" в испытание для трансатлантических отношений было ошибкой по трем причинам.

"Во-первых, безопасность Украины и ее экономическое развитие не зависит от "Северного потока-2". Ее энергетическое обеспечение можно гарантировать и через Западную Европу. Экономическая помощь всегда поступает от ЕС. А в военном поле США вносят большой вклад в сдерживание, передавая вооружение", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Telegraph: Европа никак не поймет, что она уже на войне с РоссиейВо-вторых, санкциям против "Северного потока-2" не хватает политической и юридической логики, которым санкционный режим на самом деле подчиняется. Секторальные наказания против газовой промышленности России должны одинаково касаться всех газопроводов, а не только один проект. И в-третьих, США поступают очень недостойно, когда наказывают европейскую энергетическую политику, но при этом покупают такие же объемы нефти у России.

"Наказание Владимира Путина более чем справедливое. Но такая политика должна быть последовательной и выстроенной в гармонии с союзниками. Если санкции провоцируют конфликты в своем же лагере, они терпят неудачу", - говорится в статье.

Союз с Европой в центре политики США

Süddeutsche Zeitung пишет, что Байден теперь хочет выйти из этого тупика. Но на его пути стоит Конгресс. Решение отказаться от санкций против оператора "Северного потока-2" вызвало раздражение. Байден вступил в конфликт с конгрессменами и истеблишментом в сфере национальной безопасности, который ему точно не нужен. Но время для поисков гармонии во внешней политике тоже кончилось. У Байдена осталось всего два года, чтобы изменить курс американской политики за рубежом.

Читайте такжеDie Welt: Германия ищет" план Б " для " Северного потока-2"Смена курса преследует лишь одну цель: одолеть Китай в борьбе за политическое лидерство в мире. Все остальное второстепенно. Байден и ЕС уже провели две встречи. Сначала ЕС решил не повышать таможенные тарифы для США. Дальше будут разговоры об их сокращении. И вот теперь в Вашингтоне решили отложить в сторону санкции против "Северного потока-2". Сокращение напряжения в трансатлантических отношениях в центре американской внешней политики.

Но было бы странно, если бы за это не пришлось платить. Байден, возможно, объявит о своей цене на саммите G7 в ближайшие месяцы. И это может быть объединение против Китая. По сравнению с этим штормовым фронтом "Северный поток-2" был пустяком.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

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Перевод: Лесь Дымань