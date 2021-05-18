Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

США намерены отказаться от санкций против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в администрации президента Джо Байдена.

По их данным, Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Несмотря на это, США хотят отказаться от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Источники считают, что единственным способом остановить проект, завершенный уже на 95%, является наложение санкций на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока - 2".

Между тем Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

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История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

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Автор: Денис Прядко