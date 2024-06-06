Эта ситуация станет сложнее, если политик после победы на выборах, проиграет суд.

Американские суды приостановили дела против Дональда Трампа за вмешательство в президентские выборы в штате Джорджия и ненадлежащее хранение секретных документов. Разбирательство возобновят уже после выборов президента США в ноябре.

Как сообщают MSNBC и The New York Times, 5 июня апелляционный суд штата Джорджия принял приказ о приостановлении дела, предварительное слушание апелляции по которому должно было пройти в октябре.

"Если это произойдет, то еще больше усложнит дело против него на уровне штата, в котором, в отличие от федеральных дел, он не может сам себя освободить или помиловать", - отмечается в сообщении.

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Причиной приостановления разбирательств стали попытки отстранить от дела окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Ее обвиняют в привлечении своего партнера в отношениях Натана Уэйда в качестве главного обвинителя.

Как известно, сейчас в Федеральном суде рассматривают дело о незаконном хранении Трампом секретных документов в своем имении после окончания президентского срока.

Федеральная судья Эйлин Кэннон изменила график судебного процесса и назначила рассмотрение ходатайств адвокатов на конец июня, поэтому до выборов вопрос по существу также рассматриваться не будет.

Перспектива возвращения Трампа

Как писал УНИАН, Трамп может стать президентом, даже сев в тюрьму. Американские законы не запрещают осужденным преступникам баллотироваться на президентский пост.

Кроме того, он пообещал отомстить за судебный приговор. За то, что его поймали на финансовых махинациях и наказали за это, Трамп обещает рассекретить материалы об убийстве Кеннеди.

The Atlantic пишет, что Европа напугана перспективой возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа на президентский пост.

Однако не только угроза выхода США из НАТО беспокоит европейцев в связи с возможным возвращением Трампа. Иметь с ним дело было проблемой вообще. Так, в Германии до сих пор с нервным смехом вспоминают посла США Ричарда Гренелла, которого назначил Трамп. Немецкие политики и журналисты описывают его не как дипломата, а как политического провокатора.

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