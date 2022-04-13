Суд заморозил активы Абрамовича на $7 миллиардов

Полиция проводит обыски в собственности, связанной с российским миллиардером.

Королевский суд острова Джерси постановил заморозить активы, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем, на сумму 7 млрд долларов. Кроме того, полиция проводит обыски в собственности, связанной с миллиардером.

Об этом сообщает Reuters.

Российский миллиардер Абрамович попал в санкционный список Великобритании и Европейского Союза в связи с вторжением России в Украину. С тех пор правительства принимают меры по конфискации у них яхт и других предметов роскоши, а также замораживанию активов.

Во вторник полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с коммерческой деятельностью Абрамовича.

"Королевский суд также вынес 12 апреля официальное постановление о замораживании активов, стоимость которых, как считается, превышает 7 млрд долларов США, которые, как предполагается, связаны с господином Абрамовичем и которые либо размещены в Джерси, или принадлежат юридическим лицам, зарегистрированными на Джерси", - говорится в сообщении.

Ранее карибская страна Антигуа и Барбуда заявила, что готова помочь Великобритании арестовать яхты, принадлежащие Абрамовичу. Связанные с Абрамовичем суперяхты, общей стоимостью около 1,2 млрд долларов, также пришвартованы на юго-западе Турции.

До введения санкций Абрамович пытался продать футбольный клуб "Челси", но британское правительство остановило этот процесс.