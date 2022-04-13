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Суд заморозил активы Абрамовича на $7 миллиардов

Виолетта Орлова

18:19, 13.04.22
2 мин. 1099
Миллиардные активы Абрамовича заморозили / фото REUTERS

Королевский суд острова Джерси постановил заморозить активы, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем, на сумму 7 млрд долларов. Кроме того, полиция проводит обыски в собственности, связанной с миллиардером.

Об этом сообщает Reuters.

Российский миллиардер Абрамович попал в санкционный список Великобритании и Европейского Союза в связи с вторжением России в Украину. С тех пор правительства принимают меры по конфискации у них яхт и других предметов роскоши, а также замораживанию активов.

Во вторник полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с коммерческой деятельностью Абрамовича.

"Королевский суд также вынес 12 апреля официальное постановление о замораживании активов, стоимость которых, как считается, превышает 7 млрд долларов США, которые, как предполагается, связаны с господином Абрамовичем и которые либо размещены в Джерси, или принадлежат юридическим лицам, зарегистрированными на Джерси", - говорится в сообщении.

Ранее карибская страна Антигуа и Барбуда заявила, что готова помочь Великобритании арестовать яхты, принадлежащие Абрамовичу. Связанные с Абрамовичем суперяхты, общей стоимостью около 1,2 млрд долларов, также пришвартованы на юго-западе Турции.

До введения санкций Абрамович пытался продать футбольный клуб "Челси", но британское правительство остановило этот процесс.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича поскольку он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

В то же время олигарх оказался в затруднительном положении. Он вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.

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