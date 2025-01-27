Иран все же добился сделки о покупке истребителей четвертого поколения у России.

Иран купил у России истребители четвертого поколения Су-35, сообщил старший командир Корпуса стражей исламской революции, на фоне опасений Запада по поводу растущего военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Это первый случай, когда иранский представитель официально подтвердил покупку Су-35, пишет Reuters. При этом нет информации о том, сколько именно самолетов было закуплено и были ли они доставлены в Иран.

"В случае необходимости мы совершаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил. Производство военной техники также ускорилось", — заявил заместитель координатора Центрального штаба "Хатам-оль-Анбия" Али Шадмани.

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По его словам, враг, если "поступит опрометчиво", почувствует горький вкус удара иранских ракет. СМИ сообщает, что имеется в виду Израиль.

Также сообщается, что Иран завершил подготовку к покупке российских истребителей еще в конце 2023 года. Сейчас же Иран и Россия подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое хоть и не упоминает о передаче оружия, но заявляет, что стороны будут развивать "военно-техническое сотрудничество".

Другие новости о союзничестве России и Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что Иран отказался признать Крым российским в новом соглашении с РФ в течение ближайших 20 лет. Это же касается и других "спорных" территорий.

Кроме того, Иран все же может стать идеальным союзником России для войны в Украине и противостояния с Западом. Это может случиться, в частности, благодаря соглашению о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

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