Проект договора прошел "20-30 раундов" переговоров, а весь процесс длился примерно 4-5 лет, заявил один из источников.

Иран отказался признать оккупированный Крым и другие "спорные территории" российскими в новом Договоре о всеобъемлющем партнерстве на ближайшие 20 лет, который должны подписать в Москве 17 января.

Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на корреспондента в Тегеране и информированные источники. В то же время пункт о территориальной целостности – одно из ключевых положений этого документа. И он очень важен для Ирана, учитывая спор с ОАЭ относительно островов в Персидском заливе – их Иран контролирует с 1971 года.

Кроме того, обе страны обязуются противостоять незаконным экстерриториальным санкциям, включая вторичные санкции США, и поддерживать друг друга на международных форумах. Всего в соглашении 47 статей. Они охватывают различные сферы "всеобъемлющего сотрудничества" – от кибербезопасности и мирной ядерной энергетики до борьбы с терроризмом и оборонных вопросов.

Видео дня

В частности, в документе говорится об обучении военных специалистов и реализации совместных инициатив. Однако более конкретные детали этих проектов, как говорит источник в правительстве Ирана, потребуют согласования в будущем.

Также в документе есть пункт, который запрещает обеим сторонам поддерживать агрессоров друг против друга, а также позволять использовать территорию одной стороны договора для атак на другую сторону.

Один из источников издания также отметил, что проект договора прошел "20-30 раундов" переговоров. Весь процесс длился примерно 4-5 лет. Однако документ еще требует утверждения со стороны иранского парламента.

Примечательно, что ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отмечал, что Тегеран не признает Крым, а также оккупированные части Донецкой и Луганской областей территорией России.

"Мы выступаем за соблюдение международного права и территориальной целостности всех стран. Несмотря на хорошие отношения между Тегераном и Москвой, Иран не признает аннексию Крыма и других территорий Украины", – говорил он в интервью турецкому TRT World.

Министр иностранных дел добавил, что Иран осуждает военные конфликты в Сирии, Палестине, Афганистане, Ираке и так же выступает "против войны и перемещения людей" в Украине.

Иран и Россия: последние новости

На днях в Кремле анонсировали, что во время визита президента Ирана в РФ Масуд Пезешкиан и Владимир Путин подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Тегераном и Москвой. Подробностей по содержанию документа не было.

Кроме того, в СМИ пишут о тайных встречах между Ираном и Россией. Сообщается, что Тегеран осуществляет секретные дипломатические миссии в Москву, чтобы получить помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны. По данным разведки, Тегеран также купил последнюю версию истребителя Су-35, а также планирует переустановить уничтоженные Израилем системы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: