Это позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран, а также предотвратить контрабанду.

Страны Балтии совместно с Польшей, Финляндией Норвегией договорились о создании "стены дронов", которая будет использовать БПЛА для защиты границ с Россией. Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, пишет BNS.

"Это совершенно новая вещь - беспилотная стена от Норвегии до Польши, цель которой - использовать беспилотники и другие технологии для защиты наших границ", - сказала Билотайте.

По словам министра, для создания так называемой "стены дронов" страны будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за пограничной зоной, а также системы защиты от дронов, чтобы предотвратить использование дронов из враждебных стран для контрабанды и провокаций.

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По ее словам, сейчас страны оценят, какое "домашнее задание" им необходимо выполнить, а затем с помощью экспертов национальные власти составят план по реализации "стены дронов". При этом она не сообщила, когда идея будет реализована.

Также Билотайте не исключила, что "стена дронов" будет создана на средства Европейского союза.

Кроме того, она рассказала, чтона встрече также было решено организовать совместные учения по эвакуации в странах региона.

"Мы согласились, что нам нужно будет проверить себя в региональных учениях, чтобы обеспечить эвакуацию населения, посмотреть, как наши институты готовы работать, взаимодействовать друг с другом, каковы наши возможности по размещению людей, каковы возможности других стран, готовы ли они принять соответствующее количество людей", - сказала министр.

Провокации РФ в Балтийском регионе

Ранее, Министерство обороны России выкатило план по одностороннему расширению морских границ страны с Литвой и Финляндией. Менее чем через 24 часа оно удалило предложение с правительственного сайта.

Также сообщалось, что 23 мая российские пограничники убрали с реки Нарва в эстонских водах плавучие буи, используемые для обозначения судоходных путей.

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