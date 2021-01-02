1 января Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии окончательно вышло из Европейского Союза.

Отец премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсон попросил Францию предоставить ему гражданство. Правительство страны одобрило заявление.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сам Джонсон-старший объяснил, что его решение показывает, насколько британцы привязаны к Европейскому Союзу, частью которого они больше не являются.

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80-летний Стэнли Джонсон был членом Европарламента и поддерживал членство Британии в ЕС на референдуме 2016 года. Французское гражданство дало бы старшему Джонсону возможность, в частности, свободно путешествовать и жить в любой из 27 стран.

О намерениях вернуть "свою французскую идентичность" Джонсон заявил в эфире телеканала RTL в четверг.

"Дело не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понял, я француз. Моя мама родилась во Франции. Ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Поэтому для меня это вопрос возвращения того, что уже имел. Я всегда буду европейцем. Без сомнения",- отметил экс-европарламентарий.

Выход Британии из ЕС

Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января 2020 года, однако фактически до 31 декабря она продолжала сосуществовать с ЕС практически на старых условиях - Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в таможенном союзе ЕС.

Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

24 декабря Борис Джонсон сообщил, Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря 2020 года.

По его словам, соглашение с ЕС будет способствовать защите рабочих мест в Британии и продаже британских товаров без таможенных пошлин и без квот на рынке Евросоюза, а также позволит британским компаниям и экспортерам расширить бизнес с европейскими странами.

30 декабря президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн от Европейского Союза поставили свои подписи под соглашением, чтобы оно смогло с 1 января 2021 года применяться на временной основе, пока его не рассмотрит Европейский парламент и окончательно не одобрит Совет ЕС.

1 января Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии окончательно вышло из Европейского Союза. Борис Джонсон 31 декабря во время новогоднего обращения заявил, что Великобритания будет «открытой, благородной, космополитической, интернационалистской страной, которая будет отстаивать свободную торговлю» и будет «свободной страной, которая будет действовать иначе и, если надо, лучше».

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Автор: УНИАН