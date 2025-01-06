Эксперт считает, что посол Украины в США упорно работал с командой Джо Байдена и демократами, но для Трампа требуется "свежий голос".

Украине возможно придется поблагодарить украинского посла в США Оксану Маркарову за службу и заменить ее на другого кандидата из-за прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа, считает старший политический корреспондент National Review Джим Герагти.

По его словам, это необходимо, если украинское правительство хочет, чтобы поставки оружия продолжались. Поэтому следует подобрать аргументы, которые будут убедительны для Трампа, его администрации и республиканцев в Конгрессе, пишет Джерати в материале для The Washington Post.

Он подчеркивает, что совсем недавно Трамп поменял свое мнение о войне в Украине. Он якобы готов сохранить американские военные поставки Украине после инаугурации, но избранный президент США потребует от членов НАТО более чем удвоить нынешний "целевой показатель расходов в 2 процента", который в настоящее время выполняют только 23 из 32 членов Альянса.

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Трамп якобы хочет увеличить военные траты до 5 процентов ВВП. Однако он может согласиться и на 3,5 процента.

Джерати пишет, что Маркарова проделала огромную работу, донося аргументы Украины до администрации Байдена и демократов в Конгрессе. Однако, по его словам, возникают вопросы о том, достаточно ли усердно украинское дипломатическое присутствие в США старается привлечь республиканцев.

Что еще известно о после Украины в США

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встречался с будущим вице-президентом США Вэнсом, будучи вместе с Маркаровой. Киев "чувствует срочность" перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января.

Кроме того, Дмитрию Кулебе предлагали заменить Маркарову на должности посла в США. Этот шаг рассматривался Украиной, чтобы успокоить команду Трампа после громкого скандала с визитом Владимира Зеленского в США и его встречи с демократами.

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