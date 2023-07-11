В следующем году будет отмечаться 75 годовщина создания Альянса.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) подтвердили, что в 2024 году на 75 годовщину создания Альянса саммит состоится в Вашингтоне.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита глав стран-членов НАТО, согласованного в Вильнюсе.

"Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, проявленное для нас Литовской Республикой. Мы с нетерпением ждем встречи на 75-ю годовщину Альянса в Вашингтоне (Округ Колумбия) в 2024 году, а затем состоится заседание в Нидерландах в 2025 году", - говорится в коммюнике.

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Саммит НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, в Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Лидеры государств Альянса в рамках саммита согласились убрать требование о выполнении плана действий относительно членства для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Также лидерами согласована новая многолетняя программа поддержки Украины с целью создания возможности для перехода от советских доктрин и учебных программ на стандарты НАТО, с целью оказания помощи в перестройке сектора безопасности и обороны Украины, а также с целью удовлетворения критических потребностей Украины в топливе, оборудовании для разминирования, и медикаментах.

Кроме того, решено создать совет Украина-НАТО, который станет форумом для рассмотрения кризисный ситуаций, проведения консультаций и принятия решений. Встречи на заседаниях совета Украина-НАТО будут проходить на равных условиях между странами-членами и Украиной.

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