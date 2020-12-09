Егор Куроптев

Практически все важнейшие действия Владимира Путина за, страшно сказать, прошедшие 20 лет правления, легко просматриваются в результатах опроса, проводимого каждый год "Левада-центром". Так, по данным на 2019 год, почти половина россиян (45%) испытывают стыд в связи с распадом СССР. В 2018 году, по данным того же опроса, доля тех, кто хотел бы избежать развала СССР, составила рекордные за 10 лет 66%. Чувство гордости же, согласно данным опроса, у граждан России вызывает победа в ВОВ (87%), ведущая роль страны в освоении космоса (50%) и присоединение (аннексия) Крыма (45%).

Если усиленно заняться "Космосом" у Кремля не получается в силу объективных причин, то "собирание земель" и "укрепление скреп" в конце 2020 года стало разве что не основным занятием.

Беларусь, Армения, Абхазия (Грузия), Азербайджан

Методика "скреп", а вернее будет сказать "оков", которые режим Путина плавно, но уверенно надевает на соседние Армению и Беларусь примерно одна и та же. Максимально ослабить правящую элиту и вынудить руководство этих стран полностью выполнять указания Москвы.

Ослабленный затравленный диктатор Кремлю выгоден больше, чем кто-либо другой.

В случае Беларуси и Лукашенко, было использовано его противостояние с протестующим народом. Заявление Москвы и их очередность выверены до миллиметра. С одной стороны официальные лица в Москве "встали на защиту народа БелОРУССИИ", чтобы параллельно Западу, который продолжал ратовать за демократию, укрепить мысль о нелегитимности батьки и ослабить его до предела. С другой, когда Лукашенко уже растерял все пути назад, Путин и его команда в один голос с Лукашенко стали обвинять во всем тот самый Запад и "внешние силы", так как именно ослабленный затравленный диктатор Кремлю выгоден больше, чем кто-либо другой. Лукашенко пока остался в кресле, но теперь это кресло со сломанными ножками и на много этажей ниже кабинета Путина. Действия Москвы в вопросе Лукашенко стали результатом нежелания президента Беларуси интегрироваться в состав России, что дало бы Путину легитимное право стать главой нового государства и не проводить злосчастный референдум по поправкам в конституцию. Еще весной 2020 года Лукашенко договаривался с Западом, а уже в конце лета - единственным безопасным местом для "Луки" стал Ростов (вспомним судьбу Януковича), да и то, только в случае выполнения требований Кремля.

В случае Армении, ни Путин, ни Россия никак не помешала Азербайджану возвращать земли, что, в результате 44 дней войны, также привело к резкому ослаблению позиций Еревана, желание которого проводить суверенную политику вошло в противоречие с усилиями сохранять этот самый суверенитет. Все разговоры про то, что Россия не могла вмешаться являются фантастикой. В 2016 году вмешалась. В 2008 ввела войска в Грузию, оккупировав 20% территорий. В 2014 - аннексия Крыма. Покушение на Скрипалей, убийство Хангошвили, покушение на Навального, ... Когда Путину "надо", он вмешивается. Но, в данном случае, было "надо" чужими руками "задавить" и максимально ослабить гордого, защищающего независимость своей страны премьера Пашиняна, чтобы не оставить ему выбора и вернуть в свои руки максимальный контроль над Арменией. Как и в случае с Лукашенко, как только удар был нанесен и Пашинян стал объектом жесткой критики и потерял большую часть поддержки, Путин сразу заговорил о "смелом" шаге премьера Армении и союзничестве. Я не уменьшаю роль Турции, как баланса в вопросе войны в Карабахе, но никому не советую и уменьшать готовность президента России решать вопросы, когда ему "надо".

Итог: ослабленный премьер Армении, для которого Москва стала вынужденным "главным союзником", так называемые миротворцы (а по факту новый рычаг давления на регион) в Карабахе, временно довольные Азербайджан и Турция. Временно, потому что финальной точки ни в одну сторону в вопросе Карабаха поставлено не было, что опять же выгодно Кремлю и чего министр Лавров добивался годами, продвигая идею размещения российского контингента. Что в 2008 году сделали российские "миротворцы" в оккупированных регионах Грузии думающим людям напоминать не буду.

Если судьба Лукашенко уже предрешена, то Пашинян еще может спасти страну.

Если судьба Лукашенко уже предрешена, то Пашинян, до сих пользуясь немалой поддержкой народа Армении, еще может спасти страну и, вместе с согражданами, оправиться от войны и рвануть вперед, развивая и реформируя. Хватит ли на это сил и поддержки - скоро увидим.

Армения, Беларусь, Азербайджан, ... Абхазия (Грузия)

Без промедлений и перерыва на обед, ослабив и подмяв под себя Лукашенко, которого уже несколько лет додавливают на интеграцию Беларуси в Союзное государство, ослабив премьера Пашиняна, Путин встречается с так называемым президентом Абхазии (оккупированным регионом Грузии). И как бы "неожиданно" начинает с ним говорить о, внимание, союзном государстве с Россией. В качестве первой ласточки, на встрече в Сочи Бжания и Путин утвердили план создания единого социально-экономического пространства, который предусматривает интеграцию Абхазии в правовое поле России.

Абхазия и так де-факто полностью контролируется Москвой.

Абхазия и так де-факто полностью контролируется Москвой, как и оккупированный регион Грузии т.н. Южная Осетия. Так зачем же вдруг инициировать беседы про союзные государства? И с Беларусью или с Абхазией? Или со всеми сразу? Именно т.н. президенту оккупированной Абхазии было доверено озвучить причину всех описанных выше действий, которые полностью укладываются в результаты опросов "Левады-центра". После встречи с Путиным Бжания заявил: "Владимир Владимирович на встрече говорил о том, что ситуация на Евразийском континенте и в целом по миру складывается таким образом, что нам нужны особые отношения с Белоруссией, с абхазами, с теми, кто считает нас близкими. Будут происходить глобальные процессы. И видимо группа государств на постсоветском пространстве, если это будет соответствовать интересам их народов, будут организовывать некий союз".

СССР 2.0

Нет, речь в 2020 году не идет о вступлении в демократические институты, Евросоюз или куда-либо еще. Речь именно о Союзе. Том самом Союзе, который в Грузии, к примеру, официально считается "Советской оккупацией". И мины замедленного действия в виде территориальных споров на постсоветском пространстве явно начали обратный отсчет. В вопросе Грузии и Украины, которые все еще хотя бы риторически провозглашают курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, главным фактором будет - смогут ли продемократические силы в этих странах одержать верх и, насколько активно новая администрация Байдена и та самая Европа, исповедующая тактику "business as usual", поддержат Тбилиси и Киев в борьбе за суверенитет и развитие против насаждения совка и диктатуры.

Надеюсь, что угроза СССР 2.0 сподвигнет срочно рассмотреть вступление в НАТО Грузии, а затем и Украины

Пока что, хоть Россия и находится в очень слабом положении, а сам Путин вообще не воспринимается на международной арене никак, кроме как диктатор и лидер, мягко сказать, недемократического режима, в вопросе воссоздания обновленного СССР путем подрыва соседних государств военным путем, экономически и политически, он продвинулся куда дальше, чем демократические страны в расширении НАТО и ЕС. Надеюсь, что угроза СССР 2.0 сподвигнет Германию, Италию, и, в первую очередь, США срочно рассмотреть вступление в НАТО Грузии, а затем и Украины, чтобы уберечь регион от окончательного провала. Народы Грузии и Украины давно заслужили это право реформами, войнами с агрессором, борьбой за суверенитет и право самим выбирать, как жить и с кем дружить. Мы же, счастливые обладатели российского гражданства, считающие Россию своей Родиной, где бы мы не жили, должны бы крепко задуматься хотим ли мы уже окончательно back in the USSR или все же стоит поднять голову и побороться за свою страну.

Егор Куроптев

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