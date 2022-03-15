Санкции предусматривают блокирование всего имущества перечисленных лиц.

США вводят санкции против 11 российских чиновников, имеющих отношение к оборонному сектору России из-за ее вторжения в Украину, которое привело к большому количеству жертв, в том числе среди гражданских лиц.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Государственный департамент США.

Вашингтон ввел санкции против руководителя Росгвардии Виктора Золотова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, а также восьми заместителей министра обороны РФ: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко.

Санкции предусматривают блокирование всего имущества перечисленных лиц, которое находится в США, либо во владении или под контролем лиц из США.

"Кроме того, блокируется имущество любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в список санкций", - добавили в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, ранее США ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также отказались от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Также США запретили экспорт, продажу и поставку из США долларовых банкнот в Россию. Это позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики.

А 8 марта Джо Байден объявил о запрете на ввоз российской нефти и газа, а также других энергоресурсов.

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