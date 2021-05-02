Ранее премьер-министр Чехии заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в 2014 году.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Чехии Андреем Бабишем дестабилизирующие действия России в Чехии.

Читайте такжеВ Иране на химическом заводе произошел крупный пожар (фото, видео)Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в сообщении.

По словам Блинкена, решение чешского правительства исключить «Росатом» из тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы» и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чешской Республики и Североатлантического союза.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности-для силовых подразделений Украины.

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Автор: Людмила Жерновская