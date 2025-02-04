Волонтеры, которые занимаются эвакуацией мирных жителей из-под фронта, уже сейчас начинают переживать.

Решение президента США Дональда Трампа заморозить на 90 дней всю гуманитарную помощь, выделяемую США другим странам, уже ощущается далеко за пределами Вашингтона, в том числе и здесь, всего в нескольких километрах от линии фронта на востоке Украине, пишет Associated Press.

То, что когда-то было концертным залом в Павлограде, было переоборудовано в центр временного размещения для беженцев, которые вынуждены покинуть свои дома из-за приближения российских оккупантов и постоянных обстрелов.

"Здесь хорошо. Есть еда, тепло, можно помыться", — говорит 83-летняя Катерина Одрага, пережившая нацистскую оккупацию своей деревни во время Второй мировой войны.

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Однако эта локация может оказаться под угрозой, так как содержание приюта обходится в 7 тысяч долларов в месяц, 60% которых покрывались за счет американской помощи Украине. Координатор транзитного центра в Павлограде Илья Новиков заявил изданию, что эта новость стала для них неожиданностью, поэтому его команда не знает, что будет дальше.

Сообщается, что американская помощь покрывала расходы на топливо для эвакуационных машин, зарплаты работников, юридическую и психологическую поддержку, а также билеты для перемещенных лиц, чтобы они могли добраться до безопасных мест. СМИ пишет, что через это убежище проходит около 60 человек в день, но во время усиления российских обстрелов число вынужденных переселенцев увеличивается до 200 и более.

58-летний Василий Одрага, покинувший родную деревню и оказавшийся в Павлограде, заявил, что сначала верил, будто Трамп сможет остановить войну в течение 24 часов, но этого не произошло. Когда фронт оказался менее чем в 3 километрах от их дома, они бежали на рассвете.

"Если бы мы не уехали, той же ночью нас бы убили", — говорит его мама.

СМИ также подчеркивает, что остановка финансирования со стороны США усугубляет нагрузку на экономику Украины, уже ослабленную войной. Под угрозой оказались проекты в области энергетики, поддержки ветеранов, психологической помощи, кибербезопасности, здравоохранения, независимых СМИ и даже пограничной инфраструктуры.

"Украина надеется компенсировать потери за счет европейских или внутренних источников помощи", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Что еще известно о приостановлении финансирования USAID

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет лишить USAID автономности. Администрация президента Дональда Трампа собирается передать Агентство США по международному развитию (USAID) под контроль Госдепартамента. Это может сильно повлиять на то, как Вашингтон будет распределять иностранную помощь.

Кроме того, в ОП отреагировали на приостановление финансирования USAID. "Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", – отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины.

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