Это очередная провокация страны-агрессора, отмечает украинское ведомство.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество принять меры для противодействия ядерному шантажу Российской Федерации.

Решение РФ о приостановление своего участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, объявленном сегодня, является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессора. отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для СМИ.

Он подчеркнул, что РФ продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.

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"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля за ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения в отношении уничтожения международного мира и безопасности", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД отметил, что риторика Москвы о возможности применения ядерного оружия неприемлема и ставит под угрозу безопасность всего мира.

"Призываем международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предотвращения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террористки", - добавил Николенко.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

21 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Позже в тот же день Путин внес в Госдуму РФ проект постановления о приостановке участия России в Договоре о СНВ, проект рассмотрят завтра, 22 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Москвы приостановить участие в договоре "крайне неудачным и безответственным" и отметил, что Вашингтон открыт для обсуждения договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву пересмотреть это решение.

Справка УНИАН. Президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали последний договоров о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в 2010 году. Соглашение предусматривало взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений и действовало 10 лет. В 2021 году США и Россия договорились о продлении договора о СНВ на 5 лет, до февраля 2026 года.

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