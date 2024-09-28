В Хельсинкской комиссии настаивают на том, чтобы ВСУ разрешили наносить удары вглубь России американским оружием.

Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Штаты отказались от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвали Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности. Об этом пишет The Hill со ссылкой на отчет комиссии, полученный перед его публикацией.

В отчете утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое мышление в отношении России, как он это делал с Китаем в течение последних нескольких лет, и соответствующим образом распределить ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России. В комиссии призывают к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и к разрешению Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России с помощью предоставленного США оружия, пишет The Hill.

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Также отмечается, что политические предложения отчета выходят за рамки обязательств администрации Джо Байдена перед Украиной и противоречат позициям бывшего президента Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии, и его союзников в Конгрессе.

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