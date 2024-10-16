Также президенты США и Украины обсудят заседание "Рамштайн", которое должно состояться в следующем месяце.

Соединенные Штаты Америки вскоре сообщат о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Также она отметила, что президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский не будут иметь встречи в Европе на этой неделе, однако будут говорить по телефону.

По ее словам, США должны продолжать сотрудничать с Украиной для защиты демократических ценностей в мире.

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"На этой ноте президент Байден поговорит с президентом Зеленским вскоре, если еще не сделал этого, и объявит о новом значительном пакете помощи по безопасности для Украины в рамках наших постоянных усилий, направленных на усиление поддержки США Украины в ее борьбе против российской агрессии", - подчеркнула Жан Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден и Зеленский во время телефонного разговора будут говорить о заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которая должна состояться в следующем месяце. Относительно встречи обоих президентов, она уточнила:

"Они не будут иметь возможности встретиться, пока он (президент США) будет в Европе, и это одна из причин, почему президент (Джо Байден) звонит ему (Зеленскому) заблаговременно".

США и Украина - последние новости

Ранее постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит заявила, что позиция США относительно применения Украиной американского вооружения для ударов по территории РФ остается неизменной. По ее словам, Соединенные Штаты оказывают всю необходимую поддержку для того, чтобы Украина защищала свои территории.

Также она отметила, что Украина точно станет членом НАТО, однако пока альянс находится не на том этапе, когда речь идет о предоставлении приглашения о вступлении в ближайшее время.

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