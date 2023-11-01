США посчитали, что ХАМАС никогда напрямую не угрожал Америке и передали ответственность Израилю.

Спецслужбы США почти прекратили шпионить за ХАМАСом и другими палестинскими группировками после террористической атаки 11 сентября 2001 года. Вместо этого американцы направили ресурсы на охоту за лидерами Аль-Каиды, а затем и Исламского государства. Об этом в комментарии The Wall Street Journal сообщил американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, США посчитали, что ХАМАС никогда напрямую не угрожал Америке. В связи с этим Вашингтон передал ответственность Израилю, будучи уверенным, что его агрессивные службы безопасности обнаружат любую угрозу. Это должна была быть "хорошо продуманная ставка", сказал изданию высокопоставленный чиновник по борьбе с терроризмом.

Несмотря на огромный бюджет и репутацию страны, у которой повсюду есть глаза и уши, спецслужбам США приходится расставлять приоритеты для своих целей посредством сложного формального процесса. По словам официальных лиц, в последние годы это привело к тому, что больше ресурсов было сосредоточено на Китае и меньше на Ближнем Востоке.

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Тем временем некоторые официальные лица говорят, что США неправильно оценили угрозу для американского народа. Учитывая, что более 30 американцев погибли и 10 пропали без вести, нарастают опасения региональной войны.

"Что касается провалов разведки, которые действительно в основном лежат на Израиле, я думаю, что мы также должны разделить некоторую вину за то, что пропустили это событие. Похоже, что передача цели израильтянам имела последствия", - заявил отставной оперативный офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

Нападение на Израиль - что известно

7 октября боевики ХАМАС прорвали оборону и напали на Израиль. В результате атаки более 1,4 тыс. израильтян и граждан других государств погибли, еще более 5 тыс. человек ранены. По последним данным, почти 250 заложников находят в Секторе Газа.

Известно о 25 гражданах Украины, которые погибли в результате нападения террористов.

После атаки Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа. Эта операция продолжается до сих пор и, по некоторым данным, продлится не один месяц.

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