Журналист спросил, почему боевики не построили бомбоубежища.

Подземные туннели в секторе Газа построили для защиты боевиков ХАМАС, а не для мирных граждан. Об этом заявил член Политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Russia Today.

По его словам, они были построены для защиты боевиков от авиаударов Израиля. При этом ответветственность за защиту гражданских он возложил на Организацию Объединенных Наций и Израиль, сказав, что "оккупация несет ответственность за предоставление гражданскому населению Газы всех услуг", пишет Memri.

- Многие спрашивают: раз вы построили 500 километров туннелей, почему вы не построили бомбоубежища, где мирные жители могут прятаться во время бомбардировок? - Мы построили туннели, потому что у нас нет другого способа защитить себя от нападения и убийства. Эти туннели предназначены для защиты нас от самолетов. Мы сражаемся изнутри туннелей. Всем известно, что 75% населения сектора Газа - беженцы, и ответственность за их защиту лежит на Организации Объединенных Наций. Согласно Женевской конвенции, оккупанты обязаны предоставлять им все услуги, пока они находятся под оккупацией.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Вас также могут заинтересовать новости: