Ранее Вашингтон обратил внимание на распространение Москвой ложной информации о якобы "биолабораториях" в Украине.

Белый дом подтвердил поставку Украине необходимых средств защиты из-за угрозы применения Россией химического оружия.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США предоставят украинскому правительству спасательное оборудование и материалы, которые могут быть задействованы в случае применения Россией химического или биологического оружия", - сказала Псаки.

Она добавила, что это никоим образом не ставит под угрозу внутренние запасы средств химической защиты Соединенных Штатов.

10 марта США предупредили об угрозе применение Россией химического оружия в войне против Украины. Эти данные подтверждают и в украинской разведке.

Вашингтон обратил внимание на распространение Москвой ложной информации о якобы "биолабораториях" в Украине, которыми руководят американские специалисты, и якобы разработке Киевом биологического оружия.

Эти фейки в США и Украине считают возможным признаком подготовки к химической атаке самой Россией.

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