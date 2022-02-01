Госсекретарь США подтвердил, что его страна поддерживает право всех государств определять свою внешнюю политику.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова отвести российские войска от границ Украины.

Как сказано на сайте Госдепартамента США, Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым после передачи российской стороне ответа на ее "предложения по безопасности".

В частности, госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и с союзниками и партнерами продолжать осуществлять основательный обмен мнениями с Россией относительно взаимных обеспокоенностей по безопасности. Отмечается, что США намерены это делать в полной координации с партнерами и союзниками.

Блинкен вновь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы.

Читайте такжеВ Белом доме раскрыли детали санкций против российской элиты"Государственный секретарь настойчиво призывал к немедленной деэскалации с российской стороны и отводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину встретит быстрые и серьезные последствия и настойчиво призвал Россию двигаться дипломатическим путем", – отмечается в заявлении.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января – заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса.

Осенью 2021-го российская сторона пошла на обострение ситуации на границе Украины – стянула много военных и техники. В Украине и в ряде стран Запада предупреждали, что Россия может пойти на масштабное вторжение на украинскую территорию.

В конце января текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что войск РФ вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

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