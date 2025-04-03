Однако у США есть условие по отношению к каждой стране в НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США останутся в НАТО. Однако они потребуют от всех стран Североатлантического Альянса взять на себя обязательство в увеличении военных расходов до 5% ВВП. Об этом он сказал, прибыв в Брюссель с послом США в НАТО Мэтью Уитакером для переговоров с союзниками, пишет Fox News.

Сообщается, что прибытие Рубио происходит на фоне растущей обеспокоенности европейских стран и Канады по поводу стремления президента США Дональда Трампа сблизиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который, в свою очередь, воспринимает НАТО как угрозу.

СМИ также пишет, что ситуацию между союзниками осложнили новые тарифы, введенные Трампом 2 апреля. За день до приезда Рубио президент подписал указ о минимальном тарифе в 10% на весь импорт.

Видео дня

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что главные приоритеты безопасности США – это Азия и собственные границы, поэтому Европа ожидает разъяснений о том, насколько масштабным будет вывод американских войск и как быстро он может произойти.

Европа готовится к "перераспределению бремени"

Европейские страны и Канада уже разрабатывают планы по усилению собственной обороны, чтобы восполнить возможный дефицит безопасности в случае вывода войск и техники США.

Европейские союзники надеются, что Рубио объяснит планы администрации Трампа и представит дорожную карту, которая четко обозначит сроки и дальнейшие шаги. Это позволит согласовать планы и использовать европейские силы для компенсации потерь.

Новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер, в свою очередь, заявил, что альянс станет еще сильнее и эффективнее под руководством Трампа.

"Жизнеспособность НАТО зависит от того, чтобы каждый союзник вносил свою справедливую долю", - отметил он. И подтвердил приверженность США принципу коллективной безопасности НАТО, который гласит, что атака на одного союзника рассматривается как атака на всех.

Другие новости про США и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО может не остаться в своем нынешнем виде в свете высказываний Трампа. Об этом заявлял Фридрих Мерц — будущий канцлер Германии. "Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать нечто подобное на телепередаче, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе. Становится ясно, что это правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - сказал он.

Кроме того, Маск поддержал выход Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Это произошло на фоне того, что Россия на переговорах в Эр-Рияде требовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: