В Брюсселе будут обсуждать приоритеты в сфере безопасности для Альянса.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио посетит встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс.

Ожидается, что среди обсуждаемых тем на встрече будет обеспечение "прочного мира" в Украине.

"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Брюссель, Бельгия, в период со 2 по 4 апреля. В Брюсселе он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить приоритеты в сфере безопасности для Альянса, включая увеличение оборонных инвестиций союзников и обеспечение прочного мира в Украине", - сказано в сообщении.

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По словам Брюс, Рубио, помимо прочего, будет обсуждать общую угрозу со стороны Китая для Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов и планы проведения саммита НАТО в Гааге, который состоится летом 2025 года.

Обещание США по поводу сроков окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине "за 24 часа". Он пояснял, что это возможно благодаря его хорошим отношениям с президентом Украины Владимром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Недавно Рубио сообщил, что Вашингтон окончательно отверг "мир за 24 часа". Он озвучил новую стратегию, согласно которой Белый Дом будет добиваться мира в Украине "столько, сколько будет нужно".

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