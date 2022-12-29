Дипломат подчеркнул, что американцы уже объяснили это Путину "очень просто и наглядно".

Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности для физического устранения президента Российской Федерации Владимира Путина. Это может произойти, если Россия пойдет на применение тактического ядерного оружия в войне против Украины.

Постоянный представитель Украины в ООН в 2015 – 2019 годах, а также посол Украины в США в 2020 – 2021 годах Владимир Ельченко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко на телеканале "Эспрессо" подчеркнул, что американцы уже объяснили это Путину "очень просто и наглядно".

"Возможно они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с РФ, если они применят тактическое ядерное оружие. Во-первых, будет физическое уничтожение Путина, на это есть инструменты и возможности у тех же США. Во-вторых, мгновенное, в течение 20-30 минут, уничтожение Черноморского флота РФ. Всех военных группировок, находящихся у границ Украины. И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории РФ, включая Москву и Кремль", – объяснил дипломат.

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По словам Ельченко, будет применено исключительно конвенционное оружие.

"Речь идет не о ядерном оружии, а о конвенционном. Потому что, в отличие от российских крылатых ракет "Кинжал", которые на нас падают, американские крылатые ракеты "Томагавк" и другое оружие более точные. Они попадают в цель с точностью до 15-20 см. Все это было изложено российской стороне. После этого все разговоры о ядерном оружии со стороны руководства РФ прекратились", – добавил он.

Война в Украине: применит ли РФ ядерное оружие

21 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о планах продолжить развивать ядерную триаду РФ, подавая это как "гарантию сохранения суверенитета" России. При этом диктатор сообщил, что в январе на "боевую службу" выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новыми гиперзвуковыми комплексами "Циркон".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что если Россия увидит на горизонте свое поражение, то она осмелится нанести ядерный удар. По его словам, в Кремле имеют план действий на случай "точки невозврата".

В то же время российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей выразил мнение, что Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие против Украины. Однако он уже не уверен, что его приказ будет выполнен.

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