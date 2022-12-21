По оценкам политического аналитика, принять решение о ядерном ударе Путин может лишь в ситуации крайнего отчаяния.

Президент России Владимир Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие против Украины. Однако он уже не уверен, что его приказ будет выполнен.

Об этом заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей в интервью журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, ситуация изменилась за последние два месяца.

"Он морально и психологически к этому готов. Но он сейчас уже не уверен в том, выполнят его приказ. Это очень важно понимать. Если, скажем, мы бы с вами обсуждали это два месяца назад, я сказал бы достаточно уверенно, что приказ выполнят. Сейчас появились сомнения", - отметил Соловей.

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Он пояснил, что имеет в виду не "разрушительные сомнения, но они совершенно точно есть". По мнению эксперта, принять решение о ядерном ударе Путин может лишь в ситуации крайнего отчаяния, ведь тогда его политическая власть закончится.

"Если этот приказ не выполняют... Вы понимаете, кто его может заблокировать. Кстати, совсем не военные. Точнее, не только военные и даже не прежде всего военные, а чекисты. То есть его собственная опора. Это значит, что его политическая власть кончилась. Поэтому принять такое решение он может только в ситуации крайнего отчаяния и, наверное, полной неадекватности", – добавил профессор.

Соловей считает, что Путин находится под воздействием очень сильного стресса и сильнодействующих препаратов, а потому не вполне адекватно может оценить ситуацию. Кроме того, он неправильно оценивал ситуацию и перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. В то же время цена ошибки с использованием тактического ядерного оружия может оказаться еще выше.

"Это будет трагическая история не только для России и Украины. Она может оказаться трагической и драматичной для Европы, а может, даже для всего мира. Кто знает, как будут развиваться события? Поэтому его логика подсказывает ему идти по пути эскалации. Он готовится к длительному противостоянию", – подытожил аналитик.

Ядерные угрозы Путина

Как ранее сообщал УНИАН, Путин заговорил о возможности превентивного ядерного удара.

Несмотря на это, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Штаты пока не видят четких доказательств готовности России применить тактическое ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский также не думает, что Путин будет использовать ядерное оружие.

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