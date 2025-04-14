После непрямых переговоров между США и Ираном о возможности заключения новой ядерной сделки, которые прошли в субботу, 12 апреля, в Омане, страны планируют второй раунд провести в Риме уже 19 апреля.

По данным издания Axios, Вашингтон ожидает, что Иран в ближайшем будущем предпримет шаги, которые будут направлены на "отдаление" ядерной программы от создания ядерного оружия. Одним из таких шагов, мол, может стать "расщепление" иранских запасов почти оружейного 60% обогащенного урана.

Создается впечатление, что гениальная переговорная стратегия президента США Дональда Трампа в очередной раз терпит неудачу. По крайней мере, по состоянию на сейчас трудно отличить условия, при которых может быть заключено новое соглашение, от тех, которые были на столе во время подписания аналогичного в 2015 году.

Видео дня

Такое развитие событий, без сомнения, ставит в сложную позицию Израиль. Израильские лидеры, в частности премьер-министр Беньямин Нетаньяху, неоднократно подчеркивали, что любое соглашение с Ираном должно предусматривать полное прекращение его ядерной программы, а не только ее ограничение.

Некоторые сообщения указывают на то, что Израиль активно лоббирует более жесткую позицию США, возможно, через прямые контакты с администрацией Трампа. Одновременно Израиль может быть недоволен и самим фактом переговоров, поскольку считает, что дипломатический подход редко сдерживает Иран, и предпочитает превентивные действия, включая военные. США, в свою очередь, давят на Тель-Авив, сдерживая Израиль от возможной эскалации. И, кажется на этом фронте Вашингтон имеет больше шансов.

Также появилась интересная информация о возможном переносе следующего раунда переговоров в Рим. Это может свидетельствовать о нескольких аспектах:

Во-первых, вероятное привлечение Европы к переговорам. Европейские страны, такие как Германия, Франция и Великобритания являются подписантами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и имеют значительный интерес в стабилизации вокруг иранской ядерной программы. Проведение переговоров в Риме может сигнализировать о намерении привлечь Европу к процессу в качестве посредника или наблюдателя, чтобы добавить переговорам международной легитимности. Кроме того, европейские страны могут оказать давление на Иран, чтобы он выполнил определенные условия, одновременно предлагая экономические стимулы, такие как ослабление санкций, что отвечает интересам Тегерана.

Во-вторых, это может свидетельствовать об изменении динамики переговоров. Вполне возможно, что инициатором переноса места проведения переговоров был Иран, который видит в Риме компромиссную площадку, где Тегеран будет чувствовать себя менее изолированными, а формат переговоров расширен. Это дает Тегерану время и возможность сформировать приемлемую переговорную позицию.

Впрочем, не стоит рассчитывать, что Европа вдруг бросится в трамповские объятия и готова будет взять на себя риски за возможный провал переговоров. Глупых нет.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований