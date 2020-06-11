В Кремле "рассчитывают", что США не введут новые санкции против России

Как заявили в Кремле, это никоим образом не способствует нормализации двусторонних отношений.

В Кремле рассчитывают, что США не будут вводить новые санкции против России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, и конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике», - сказал Песков, комментируя предложение представителей Республиканской партии США ужесточить санкции против России.

По его словам, это никоим образом не способствует нормализации двусторонних отношений.

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться», - подчеркнул Песков.

«В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся такой сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах. Мы сожалеем в этой связи», - добавил он.

Как известно, во фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США распространила 10 июня доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции против России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета (объединение, в которое входят около 150 членов Палаты представителей).

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