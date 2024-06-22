В то же время чиновники говорят, что такие дискуссии не могут заменить формальные переговоры.

В марте Соединенные Штаты Америки и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию. Во время разговора представители Пекина заявили, что они не будут прибегать к атомным угрозам в отношении Тайваня. Об этом сообщили двое американских делегатов, которые присутствовали на переговорах для Reuters.

Также китайские представители предложили гарантию после того, как их американские собеседники забеспокоились, что КНР может применить или угрожать применить ядерное оружие, если он проиграет в конфликте вокруг Тайваня. В издании напомнили, что Пекин считает демократически управляемый остров своей территорией, что отвергается правительством в Тайбэе.

"Они сказали американской стороне, что абсолютно убеждены в том, что способны победить в обычной борьбе за Тайвань без применения ядерного оружия", - отметил ученый Дэвид Санторо, американский организатор переговоров "Track Two", детали которых впервые сообщает агентство Reuters. Видео дня

Участниками этих переговоров выступили бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не участвовали в ее формировании. Переговоры между правительствами называются "Track One".

Вашингтон на двухдневных дискуссиях, которые проходили в конференц-зале шанхайского отеля, представляли около полудюжины делегатов, среди которых были бывшие чиновники и ученые.

В то же время Пекин отправил делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии. Представитель Государственного департамента на вопрос Reuters заявил, что переговоры по "второму треку" могут стать "полезными". Он добавил, что ведомство не участвовало во встрече, которая состоялась в марте, несмотря на то, что знало о ней.

"Такие дискуссии не могут заменить официальные переговоры, которые требуют от участников авторитетных высказываний по вопросам, которые часто являются очень обособленными в правительственных кругах (Китая)", - сказал представитель департамента.

США и Китай - последние новости

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай планирует физически разрушить критическую инфраструктуру США. Это они могут сделать с помощью хакеров, которые проникли к критически-важным объектам.

"Его план заключается в том, чтобы нанести подлые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику", - отметил он.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена повысить тарифы на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%, ведь перед выборами активизировались усилия по защите американской промышленности.

"Администрация Байдена пытается опередить ситуацию и убедиться, что автомобильную промышленность США не постигнет та же участь, что и солнечную промышленность, которая была фактически уничтожена из-за нечестной торговли китайским импортом", - сказала бывший торговый чиновник Венди Катлер.

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