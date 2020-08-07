США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников Гонконга

Введенный в Гонконге закон о национальной безопасности подорвал автономию и нарушил права граждан региона, заявили в США.

Министерство финансов США в пятницу, 7 августа, ввело санкции против 11 человек за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы его граждан.

Об этом говорится в заявлении Минфина США, передает DW.

"Недавнее введение драконовских законов о национальной безопасности в Гонконге не только подорвало автономию Гонконга, но также нарушило права людей в Гонконге, позволив сфере безопасности службам материкового Китая произвольно действовать в регионе (...), подрывая верховенство права и создавая основу для цензурования любых лиц или организаций, которых расценят как недружественные в Китае", - говорится в заявлении министерства.

Санкции введены против главы администрации Гонконга Керри Лам, комиссара полиции Криса Тана и других топ чиновников. Теперь вся их собственность, находящаяся на территории США, будет заблокирована. Всем гражданам и предприятиям США запрещены любые транзакции с подсанкционными лицами.

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"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и власть для преследования тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как сообщалось, с 1 июля вступил в силу закон о национальной безопасности Гонконга. Благодаря этому документу китайские власти, в частности, могут в обход местного правительства преследовать подозреваемых и наказывать за действия, которые в Пекине расценивают как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге. Он до сих пор считался автономной территорией в составе КНР. Нарушители закона могут быть заключены пожизненно.

31 июля администрация Гонконга отложила парламентские выборы, которые должны состояться 6 сентября, на следующий год. Этот шаг обосновали увеличением количества новых случаев заболевания коронавирусом.

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