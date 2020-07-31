В Гонконге на год перенесли выборы в законодательное собрание, сославшись на COVID-19 - СМИ

Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.

Власти Гонконга сегодня объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание.

Как передает Радио Свобода, назначенная Пекином руководитель Гонконга Керри Лам заявила, что это решение принято из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.

Отмечается, что продемократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, надеялись на успех на выборах. Лишь половина законодательного собрания избирается непосредственно, вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц. В прошлом году на муниципальных выборах сторонники оппозиции добились значительных успехов.

Читайте такжеВ Гонконге произошли первые аресты по новому скандальному закону о нацбезопасности (фото)

С 2019 года в городе проходят массовые акции протеста в ответ на действия китайских властей по ограничению автономии Гонконга. После начала эпидемии они практически прекратились. Китайские власти недавно приняли закон о национальной безопасности, который оппозиция и несколько стран Запада, включая США, рассматривают как нарушающий договоренности об автономии Гонконга.

В последние дни число новых выявленных случаев заболевания в городе за сутки превышает 100. Население Гонконга составляет более 7,5 млн человек.

Справка УНИАН.Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram