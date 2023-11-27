В Германии и США заявили, что решать вопрос о возможных переговорах может только сама Украина.

Германия и США опровергли статью издания Bild о "секретном плане" ограничить поставки оружия в Украину, чтобы склонить ее к мирным переговорам с РФ. Так, в ответе правительства ФРГ на запрос Deutsche Welle говорится, что данное расследование не имеет под собой никаких оснований.

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир", - ответили в федеральном правительстве.

В Берлине подчеркнули, что Германия твердо стоит на стороне Украины и будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии. Также отмечается, что правительство Германии "находится в постоянном и тесном контакте с международными партнерами" и требует от России вывода войск из Украины.

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"Для федерального правительства ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Только Украина может назначить дату начала мирных переговоров", - заявили в Германии.

Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, комментируя журналистам материал Bild, также отверг утверждение, что Соединенные Штаты подталкивают Украину к переговорам

"Мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина", - подчеркнул О'Брайен.

Статья Bild о "секретном плане" для Украины

24 ноября немецкое издание изданию Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ, написало, что США и Германия придумали стратегию, как склонить Украину к мирным переговорам с Россией.

При этом утверждалось, что Вашингтон и Берлин не собирались напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать переговоров, а планировали использовать поставки оружия для достижения поставленной цели.

Как утверждало издание, Украину будут снабжать именно тем вооружением и именно в тех количествах, чтобы ВСУ могли удерживать нынешний фронт, но без возможности освободить оккупированные Россией территории.

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